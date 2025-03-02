Japonya'dan Trump-Zelenski gerilimine ilişkin açıklama

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki tartışmaya ilişkin, bunun duyguların çatışması gereken bir konu olmadığını ve barış için diplomasinin, şefkat ve azimle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kyodo News'ün haberine göre İşiba, Trump ile Zelenski arasındaki tartışmayla ilgili basına açıklama yaptı.

Oval Ofis'teki tartışmanın oldukça beklenmedik bir gelişme olduğunu söyleyen İşiba, "Japonya, ABD, Ukrayna ve G7 ülkeleri arasında ayrılığı engellemek için elinden geleni yapmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İşiba, tartışmaya ilişkin, "Bu, duyguların çatışması gereken bir konu değil. Barışa ulaşmak için şefkat ve azimle desteklenen diplomasi kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump ile Zelenski arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenski de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.