Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'dan İranlı mevkidaşına "itidal" çağrısı

Japonya hükümeti, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmasına karşı İran'a itidalli davranma çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 40 dakikalık görüşmede İvaya, İran'ın İsrail'e son saldırısı dahil Orta Doğu'da artan gerginlikten dolayı ülkesinin "ciddi kaygı" taşıdığını belirtti.

Daha fazla gerginliğin önlenmesi amacıyla İran dahil tüm ilgili taraflara itidal çağrısında bulunan İvaya, bölgede gerginliğin artması durumunda Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda İran'ın desteğini talep etti.