Japonya, Fukuşima çevresindeki suda radyasyon düzeyinin "sınırın altında" olduğunu açıkladı

Japon hükümeti, tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden arıtılmış suyun tahliyesine başlanmasıyla Çevre Bakanlığının deniz suyu örneklerini incelediğini ve radyasyon düzeyinin tespit edilebilir sınırın altında kaldığını duyurdu.

Kyodo News'in haberine göre, 25 Ağustos'ta denizde herhangi bir radyasyon tehlikesi olup olmadığına dair analiz yapıldı.

Çevre Bakanlığı, "kirli suyun" arıtılmasından sonra bile bileşen halinde kalan radyoaktif materyal trityumun "insan sağlığına ve çevreye olumsuz etki edecek düzeyde olmadığını" bildirdi.

Japonya Balıkçılık Federasyonu da dün santralin yakınındaki sudan alınan ilk balık örneklerinde tespit edilebilir düzeyde trityum olmadığını açıkladı.