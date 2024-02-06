Japonya güzeli seçilen Ukrayna doğumlu model tacından feragat etti

Japonya güzeli seçilen ama Ukraynalı olması nedeniyle ülkede tartışma konusu olan Carolina Shiino, özel hayatına dair bir haber üzerinde tacından feragat etti. Shiino, organizatörleri ve hayranlarını yanılttığı için özür diledi.

Japonya güzeli seçilen ve Ukrayna doğumlu olması sebebiyle tartışmaların odağında olan model Karolina Shiino, tacından feragat etti.

Japonya'da Shukan Bunshun'daki haberde Shiino'nun evli bir influencer ve doktorla ilişki yaşadığı iddiaları hakkında eksik bilgi veren Shiino, kamuoyundan özür dileyerek tacını teslim etti.

Miss Japan Association'dan yapılan açıklamada Shiino'nun yanıltıcı olduğu için özür dilediği ve organizatörlerin de Shiino'nun tacından feragat etmesini kabul ettiği belirtildi.

Shiino yaptığı açıklamada hayranlarından ve kamuoyundan özür diledi. Korku ve panikle hareket ettiğini belirterek "Sebep olduğum büyük sorun ve beni destekleyenlere ihanet ettiğim için gerçekten üzgünüm" dedi.

MİSS JAPON UNVANI BOŞ KALACAK

26 yaşındaki Karolina Shiino iki hafta önce Japonya Güzeli olarak taç giydi ancak kazandığı taç, mirası nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Bazıları vatandaşlığa kabul edilen Shiino'nun taç giymesini memnuniyetle karşılarken, bir grup ise onun geleneksel Japon güzellik ideallerini temsil etmediği görüşündeydi.

Shiino'nun taçtan feragat etmesinin ardından Miss Japan unvanı, yarışmada birkaç ikincinin bulunmasına rağmen yılın geri kalanında boş kalacak.

Shiino, Miss Japon unvanına layık görülen ilk Avrupa kökenli kişi olmuştu.

Ukrayna'da doğan Shiino, beş yaşındayken annesiyle birlikte Japonya'ya taşındı ve üvey babasının Japon soyadını aldı.

Akıcı bir şekilde Japonca konuşup yazabilen Shiino, 2022 yılında vatandaşlığa kabul edildi.