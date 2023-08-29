Japonya, Japon ve Çinli uzmanların Fukuşima konusunda görüşmesini önerdi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Enerji Santrali'ndeki arıtıldığı belirtilen radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasının ardından Çin'in uyguladığı Japonya'dan deniz ürünü ithalatı kısıtlamasının kaldırılması için iki ülkeden uzmanların konuyu görüşmesini tavsiye etti.

Japonya Devlet Televizyonunun (NHK) haberine göre, Başbakan Kişida, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) toplantısında balıkçılık sektörünü korumaya yönelik açıklamalarda bulundu.

Kişida, Fukuşima'daki arıtıldığı belirtilen radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa bırakılmasının balıkçılık sektörüne zarar vermesini önlenmek amacıyla hükümetin "elinden geleni yapacağını" vurguladı.

Çin'den, Japonya'dan deniz ürünü ithalatı kısıtlamalarını kaldırmasını diplomatik kanallardan talep edeceklerini belirten Kişida, ayrıca bilimsel kanıtlara dayandırılarak iki ülkeden uzmanların Fukuşima konusunu görüşmesi tavsiyesinde bulundu.

Japonya'da balıkçılık sektörünün korunması için ülke içinde de deniz ürünlerinin tüketilmesinin teşvik edileceği aktarıldı.

Japonya Ekonomi Güvenliği Bakanı Sanae Takaichi, Çin'in uyguladığı ithalat kısıtlamalarına ilişkin "karşı önlemleri değerlendirmemiz gereken bir aşamaya giriyoruz" ifadelerini kullanmış ve diplomatik girişimlerin etkili olmaması halinde söz konusu kısıtlamaları Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etmenin de seçenekler arasında olduğunu kaydetmişti.

Japonya'da birçok kamu kurumu ve işletmenin, radyoaktif atık suyun tahliyesine tepki gösteren Çin vatandaşlarından telefon çağrıları aldığı belirtilmişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Tesis bünyesindeki 1 ve 3 numaralı reaktörlerde oluşan çekirdek erimesi sonrası, reaktörlerin soğutulması için içlerine su basılmaya başlandı. İşlem gören ve radyoaktif özellik kazanan atık su zamanla birikti.

Haziran 2020'de Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren), atık suyun okyanusa boşaltılmasına karşı çıkan özel deklarasyonu oy birliğiyle kabul etmiş, dönemin Başbakanı Suga Yoşihide de nükleer atık suyun okyanusa boşaltılmasını kapsayan planı 13 Nisan 2021'de duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'te Japonya'nın biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. Japonya, 24 Ağustos'ta Fukuşima'daki atık suyun tahliyesini başlatmıştı.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep olurken, Çin, Japonya'dan gelecek deniz ürünlerine ithalat yasağı getirmişti.