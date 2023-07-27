Japonya Kabine Başsekreteri: Kuzey Kore'nin adımlarını yakından izleyeceğiz

Japonya Kabine Başsekreteri Matsuno Hirokazu, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarının ülkesinin ve dünyanın güvenliğini tehdit ettiğini belirterek Kuzey Kore'nin adımlarını yakından izleyeceklerini ifade etti.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Matsuno, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Matsuno, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yılı kutlamaları da dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarının, Japonya ve dünyanın barışını, güvenliğini tehdit ettiğini ve "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Matsuno, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için diğer ülkelerle çalışacaklarını aktardı.

Matsuno, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 27 Temmuz'da gerçekleştirdikleri görüşme hakkındaki soruyu yanıtsız bırakarak "Japon hükümetinin Kuzey Kore'nin her adımı hakkında yorum yapmaktan kaçınacağını" kaydetti.