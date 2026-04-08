Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı. Açıklamada, füzenin nereye atıldığı veya bir hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi.

  • 08.04.2026 09:35
  • Giriş: 08.04.2026 09:35
  • Güncelleme: 08.04.2026 09:55
Kaynak: Haber Merkezi
Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir mühimmat fırlattığını açıkladı.

Açıklama, Japonya hükümetinin sosyal medya hesabından yapıldı.

1 saat önce yapılan paylaşımda, "Kuzey Kore 'balistik füze olduğu şüphelenilen' bir füze fırlattı. Daha fazla bilgi vereceğiz" dendi.

Açıklamada, füzenin nereye atıldığı veya bir hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi.

3 HAFTA ÖNCE DE FÜZE FIRLATILMIŞTI

Kuzey Kore, 3 hafta önce de bir balistik füze fırlatmıştı. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askerî tatbikat gerçekleştirdiği Japon Denizi'ne 15 Mart'ta füze fırlatmıştı.

