Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir mühimmat fırlattığını açıkladı.

Açıklama, Japonya hükümetinin sosyal medya hesabından yapıldı.

1 saat önce yapılan paylaşımda, "Kuzey Kore 'balistik füze olduğu şüphelenilen' bir füze fırlattı. Daha fazla bilgi vereceğiz" dendi.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow. — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) April 8, 2026

Açıklamada, füzenin nereye atıldığı veya bir hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi.

3 HAFTA ÖNCE DE FÜZE FIRLATILMIŞTI

Kuzey Kore, 3 hafta önce de bir balistik füze fırlatmıştı. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askerî tatbikat gerçekleştirdiği Japon Denizi'ne 15 Mart'ta füze fırlatmıştı.