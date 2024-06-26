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Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güncel
  • 26.06.2024 01:02
  • Giriş: 26.06.2024 01:02
  • Güncelleme: 26.06.2024 01:05
Kaynak: AA
Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
AA

Japonya Başbakanlık Ofisinden "acil uyarı" başlığıyla yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin açık bir şekilde balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu balistik füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düştüğü belirtildi.

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya ile yaşadığı gerginlik kapsamında daha önce de balistik füze fırlatmıştı.

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