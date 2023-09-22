Japonya Merkez Bankası düşük faiz oranlarını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), artan fiyatlar ile yurt içi ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizlikleri dikkate alarak ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmedi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisini de sıfır civarında sınırladı.

Son zamanlarda BoJ’ın onlarca yıldır uygulanan aşırı gevşek seyrini değiştirebileceğine dair spekülasyonlar ortaya atılırken, banka, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu. Ayrıca temmuz ayında kabul edilen yüzde 1,0'lik yeni sabit tavanı da değiştirmedi.