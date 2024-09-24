Japonya Merkez Bankası faiz artırımında acele etmeyecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, para politikasını belirlerken ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri dikkatle değerlendireceklerini, faizleri artırmakta aceleci davranmayacaklarını ifade etti.

Osaka'da düzenlenen toplantıda, Japon ekonomisi ve para politikasına ilişkin konuşan Ueda, BoJ'un Japonya ve yurtdışı finans, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ekonomik faaliyeti ve fiyatları nasıl etkileyeceğini yakından takip etmeye devam edeceğini anlattı.

Ueda, ülkede enflasyonun yükselmeye devam etmesini öngördüklerini aktaran Ueda, ekonomik faaliyet ve fiyatlara ilişkin öngörülerinin gerçekleşmesi halinde politika faiz oranını artıracaklarını vurguladı.

"Ekonomik faaliyet ve fiyatları çevreleyen yüksek belirsizlikler göz önüne alındığında beklenmeyen durumlar ortaya çıkabilir." diyen Ueda, para politikasının önceden belirlenmiş sabit bir programa dayanmayacağını, çeşitli belirsizlikleri hesaba katarak zamanında ve uygun bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

BoJ, geçen hafta politika faizini yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.