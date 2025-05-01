Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki gün süren para politikası toplantısının ardından, politika faizini yüzde 0,5 seviyesinde sabit bıraktı. Karar, Para Politikası Kurulu tarafından oy birliğiyle alındı.

EKONOMİDE ILIMLI BÜYÜME BEKLENTİSİ

Toplantı sonrası yayımlanan “Ekonomik Faaliyet ve Fiyat Görünümü” raporunda, Japonya ekonomisinin ılımlı bir büyüme süreci içinde olduğu ifade edildi. Temel enflasyonun mevcut ekonomik yavaşlama nedeniyle ivme kaybettiği ancak ilerleyen dönemde ekonomik aktivitenin güçlenmesiyle birlikte orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin artabileceği belirtildi. Bu doğrultuda, temel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının kademeli şekilde hızlanabileceği öngörüldü.

İHRACAT VE ÜRETİM DENGEDE, ŞİRKET KÂRLILIĞI ARTIYOR

Raporda, ihracat ve üretimin, ABD tarifelerindeki artış nedeniyle bazı ön alımlara rağmen genel eğilim itibarıyla sabit kaldığı bilgisine yer verildi. Şirket karlarının toparlanma eğiliminde olduğu ve reel sektör güveninin olumlu seviyelerde seyrettiği de vurgulandı.

ÇIKTI AÇIĞI İYİLEŞME EĞİLİMİNDE

Enflasyonun yapısal belirleyicileri arasında değerlendirilen çıktı açığı da raporda ele alındı. Emek ve sermaye kullanımını içeren çıktı açığının dalgalanmalara rağmen iyileşme eğilimi gösterdiği kaydedildi. Açığın mevcut seviyesini koruması, ancak projeksiyon dönemi sonunda daha olumlu bir görünüme ulaşması bekleniyor. İş gücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak, ücret ve fiyatlar üzerindeki baskının tahmin edilenden daha güçlü olabileceğine dikkat çekildi.

BELİRSİZLİKLERE KARŞI TEMKİNLİ DURULUŞ

Raporda, ticaret ve diğer ekonomik politikalara ilişkin gelecekteki belirsizliklerin yüksek düzeyde olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda BoJ, ekonomik faaliyetler, fiyat hareketleri ve hem yerel hem de küresel finansal gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini açıkladı.

FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ VURGULANDI

Japonya Merkez Bankası, yüzde 2 seviyesindeki fiyat istikrarı hedefine bağlı kalarak, ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerine uygun bir para politikası izleyeceğini belirtti. Raporda, bu hedefe sürdürülebilir ve istikrarlı biçimde ulaşılmasının esas olduğu vurgulandı.