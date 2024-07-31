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Japonya Merkez Bankası politika faizini yükseltti

Ajans Haberleri
  • 31.07.2024 11:36
  • Giriş: 31.07.2024 11:36
  • Güncelleme: 31.07.2024 11:37
Kaynak: AA
Japonya Merkez Bankası politika faizini yükseltti

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'e çıkardı.

BoJ iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli faiz oranları 15 baz puan artırılarak yüzde 0,25'e yükseltildi. Devlet tahvil alımlarının ise azaltmasına karar verildi.

Karar çoğunluk oyu ile alındı. Aylık JGB (Japon Devlet Tahvili) alımları Ocak-Mart 2026 döneminde 3 trilyon yene indirilecek ve her çeyrekte bu miktar 400 milyar yen azaltılacak.

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