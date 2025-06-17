Japonya Merkez, faizi sabit bıraktı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler dahilinde kısa vadeli politika faizini değiştirmeyerek Ocak 2025’teki son artıştan bu yana aynı seviye olan yüzde 0,5'te bıraktı.

FAİZ KARARI OY BİRLİĞİYLE ALINDI

BoJ'dan iki günlük para politikası toplantısının ardından yapılan açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde 0,5’te sabit tutulması kararı alındığı belirtildi. Böylece, BoJ, faiz oranlarını Ocak 2025’teki son artıştan bu yana aynı seviyede tuttu. Açıklamada, kısa vadeli politika faizini sabit tutma kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE TİCARET ÇATIŞMASI ETKİLİ OLDU

Bankanın söz konusu kararı, Orta Doğu'da İsrail'in İran'a saldırısıyla tırmanan gerilimler ve ABD'nin başlattığı ticaret çatışması zemininde alması dikkati çekti. Ticaret çatışması BoJ'un hala düşük olan faiz oranlarını yükseltme ve şu anda yaklaşık Japon ekonomisi büyüklüğünde olan bilançosunu küçültme çabalarını zorlaştırırken, karar metninde, Japonya ekonomisinin kısmen zayıflık görülse de ılımlı bir şekilde toparlandığı ifade edildi.

Enflasyon beklentilerinin orta düzeyde arttığı aktarılan metinde, pirinç fiyatlarındaki artışlara vurgu yapıldı.

TAHVİL ALIMINDA KADEMELİ AZALTMA PLANI

Ayrıca metinde, yıllardır sürdürdüğü ultra gevşek para politikasını sıkılaştırma çabalarının bir parçası olarak bankanın Mart 2026'ya kadar Japon devlet tahvili alımlarını her çeyrekte 400 milyar yen azaltma planına sadık kalacağı belirtildi.

2026 SONRASI YENİ TAHVİL ALIM PLANI

BoJ, Nisan 2026 sonrası için yeni bir plan açıkladı. Nisan 2026'dan itibaren Japon devlet tahvillerinin geri alımını her çeyrekte 200 milyar yen azaltacağını duyurdu. Böylece aylık tahvil alımları 2027 yılının ilk çeyreğine kadar 2 trilyon yene düşecek.