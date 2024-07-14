Japonya'nın batısındaki heyelanda 3 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Ehime'ye bağlı Matsuyama kentinde 12 Temmuz'da toprak kayması meydana geldi.
Aşırı yağış kaynaklı yaşanan heyelan sonrası bölgede 50 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğinde toprak yığını oluştu.
İtfaiye yetkilileri, bölgede bulunan bir ahşap evin heyelan altında kaldığını ve aynı aileden 3 kişinin kaybolduğunu saptadı.
Yerel belediyeye göre, arama kurtarma görevlilerinin 1 günden fazla süren faaliyeti sonucu, kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşıldı.