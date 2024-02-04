Japonya'nın en büyük kış etkinliklerinden Sapporo Kar Festivali başladı

Japonya'nın en büyük kış etkinliklerinden "Sapporo Kar Festivali" (Yuki-matsuri) 4 yıldır ilk kez "kısıtlamalar olmaksızın" başladı.

Ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido'da Kovid-19 sebebiyle son 3 yıldır çevrim içi ya da kısıtlandırılmış düzenlenen "Sapporo Yuki-matsuri" bu kış kapılarını "kısıtlamalar olmaksızın" halka açtı.

Aralarında uzunluğu 10 metreyi aşan, kar ve buzdan yapılmış 190 yapıtın sergilendiği festival kentteki 3 farklı lokasyonda 11 Şubat'a kadar sürecek.