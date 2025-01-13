Japonya'nın güneybatısında 6,6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki açıklarında Hyuga Nada Denizi'nde yerel saatle 21.19'da meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem, 36 kilometre derinlikte kaydedildi.
Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.
JMA'dan yapılan açıklamada, ilk aşamada 6,9 olarak açıklanan depremin büyüklüğünün 6,6 şeklinde güncellendiği bildirildi.
Açıklamada, depremin ardından herhangi ölü veya yaralı rapor edilmediği aktarıldı.
Son gelişmeyle "mega deprem riskinin" artmadığı belirtilen açıklamada, tsunami uyarısının da kaldırıldığı kaydedildi.
Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.