Japonya'nın H3 roketi, uydusunu yörüngeye yerleştiremedi
Japonya Uzay Araştırma Ajansı, H3 roketinin fırlatıldıktan sonra uydusunu yörüngeye ulaştıramadığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Japonya'nın ‘Michibiki No. 5’ navigasyon uydusunu taşıyan H3 roketi, uydusunu yörüngeye yerleştirmede başarısız oldu.
Japon basını, H3 roketinin, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldığını duyurdu.
Fırlatılışından kısa süre sonra roketin ikinci motorunun gücünün kesildi.
H3 roketi, uydusunu yörüngeye yerleştiremedi ve görevi başarısızlıkla sonuçlandı.