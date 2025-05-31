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Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası yakınlarında yerel saatle 17.37'de 6,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 20 kilometre olarak açıklandı.

Dünya
  • 31.05.2025 13:21
  • Giriş: 31.05.2025 13:21
  • Güncelleme: 31.05.2025 13:24
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 17.37'de Hokkaido Adası'ndaki Kushiro kenti civarında olduğunu duyurdu.

Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı.

Ülke basınında henüz can kaybı ve yaralı bildirilmezken depremin ardından tsunami uyarısı da verilmedi.

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