Japonya: Rusya'nın ulusal hava sahamızı ihlal ettiğini reddetmesi son derece üzücü

Japonya hükümeti, Rusya'nın geçen ay "Japon ulusal hava sahasını ihlal ettiğini" reddetmesinin son derece üzücü olduğunu bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Rus uçağının 23 Eylül'de Japon ulusal hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bunun Rusya tarafından reddedilmesine tepki gösteren Hayaşi, "Rus tarafında Japonya'nın protestolarının ciddiye alındığının söylenememesi son derece üzücü. Japonya'nın bu hava sahası ihlaline ilişkin tutumunu ilettik ve bunun tekrar yaşanmasını önlemek için güçlü önlemler alınması yönünde çağrıda bulunduk." dedi.