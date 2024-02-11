Japonya, Samoa'ya 2,4 milyar yen yardım verecek

Japonya hükümeti, Pasifik adaları ülkesi Samoa'ya 2,4 milyar yen (16 milyon dolar) kalkınma yardımı verecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Pasifik Adaları ülkeleri turu kapsamında Samoa'nın başkenti Apia'ya gitti.

Kamikava, burada Samoa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Fiame Naomi Mata'afa ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre Japonya hükümeti, Samoa'ya 2,4 milyar yen (16 milyon dolar) yardımda bulunacak.

Yardımın, başkent Apia'da bulunan Samoa Ulusal Üniversitesi'nin kalkındırılmasında kullanılacağı aktarıldı.