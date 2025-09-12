Japonya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 kuruluşa ihracat sınırlaması getirdi

Japonya Ticaret Bakanlığı, Türkiye'den iki, Çin'den altı, BAE'den ise bir şirkete Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ihracat kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Bloomberht'de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Türkiye’den iki, Çin’den altı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir kuruluşa yönelik ihracatın sınırlandırılmasına karar verildi.

Öte yandan,Temmuz 2025 itibarıyla yılın ilk 7 ayında Türkiye'nin Japonya'ya yaptığı ihracat 374.8 Milyon dolar seviyesinde bulunuyor