Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Japonya maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabı, 23 Temmuz'da başladı. Atlas Arena’da oynanacak karşılaşmalarda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya, grup aşamasını 3. sırada tamamlarken, Türkiye turnuvayı 6. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Japonya maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar!

JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’da oynanacak Japonya-Türkiye voleybol maçı mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Kadın voleybol takımımız bu maçtan galip ayrılırsa, yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Turnuvanın finali ise 27 Temmuz Pazar günü yapılacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL KADROSU

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Dilay Özdemir, Cansu Özbay Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Melissa Vargas, Aleksia Karutasu Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

2025 VNL ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI (TSİ)