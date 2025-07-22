Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Japonya maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi
2025 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, zorlu Japonya karşılaşmasına çıkıyor. Polonya'nın ev sahipliği yaptığı final etabında, Filenin Sultanları yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Japonya maçı hangi kanalda? İşte detaylar!
Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabı, 23 Temmuz'da başladı. Atlas Arena’da oynanacak karşılaşmalarda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya, grup aşamasını 3. sırada tamamlarken, Türkiye turnuvayı 6. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Japonya maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar!
JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’da oynanacak Japonya-Türkiye voleybol maçı mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Kadın voleybol takımımız bu maçtan galip ayrılırsa, yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Turnuvanın finali ise 27 Temmuz Pazar günü yapılacak.
FİLENİN SULTANLARI FİNAL KADROSU
- Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
- Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
- Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
- Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
- Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
2025 VNL ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI (TSİ)
|Tarih
|Saat
|Maç
|23 Temmuz Çarşamba
|17.30
|İtalya - ABD
|23 Temmuz Çarşamba
|21.00
|Polonya - Çin
|24 Temmuz Perşembe
|17.30
|Japonya - Türkiye
|24 Temmuz Perşembe
|21.00
|Brezilya - Almanya