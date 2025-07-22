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Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Japonya maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi

2025 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, zorlu Japonya karşılaşmasına çıkıyor. Polonya'nın ev sahipliği yaptığı final etabında, Filenin Sultanları yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Japonya maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

BirBilgi
  • 22.07.2025 14:15
  • Giriş: 22.07.2025 14:15
  • Güncelleme: 22.07.2025 14:19
Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Japonya maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabı, 23 Temmuz'da başladı. Atlas Arena’da oynanacak karşılaşmalarda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya, grup aşamasını 3. sırada tamamlarken, Türkiye turnuvayı 6. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Japonya maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar!

JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’da oynanacak Japonya-Türkiye voleybol maçı mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Kadın voleybol takımımız bu maçtan galip ayrılırsa, yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Turnuvanın finali ise 27 Temmuz Pazar günü yapılacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL KADROSU

  • Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
  • Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
  • Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
  • Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
  • Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

2025 VNL ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI (TSİ)

TarihSaatMaç
23 Temmuz Çarşamba17.30İtalya - ABD
23 Temmuz Çarşamba21.00Polonya - Çin
24 Temmuz Perşembe17.30Japonya - Türkiye
24 Temmuz Perşembe21.00Brezilya - Almanya
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