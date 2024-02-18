Japonya Ukrayna'nın yeniden inşasına 15,8 milyar yen destek verecek

Japonya hükümetinin, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşası dahil 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar yen (106 milyon dolar) destek vereceği bildirildi.

Resmi Kyodo Ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın yeniden inşasına destek verecek.

Buna göre, Tokyo'da yarın düzenlenecek "Ekonomik Yeniden Yapılanmanın Teşviki için Japonya-Ukrayna Konferansı'nda" 10'dan fazla işbirliği zaptı imzalanacak.

Konferansa, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile iki ülkeden bürokrasi ve iş dünyasından 300'ü aşkın yetkili iştirak edecek.

Merkezi hükümet, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşası ve mayın temizliği dahil Ukrayna'ya 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar yen finansman sağlayacak.

Kyodo'a bu ay içinde konuşan Şmıgal, enerji, altyapı, tarım, mühendislik alanlarında Japon firmalarının "iyileşmeye yardımcı olmada büyük rol" oynayabileceğini söylemişti.