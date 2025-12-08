Japonya ve Çin arasında F-15 krizi

Japonya, Pekin yönetiminin "kendi J-15 jetlerinin Tayvan'ın kuzeyindeki uluslararası sularda Japon F-15'lerine radar kilidi attığı" iddiası üzerinden Tokyo’yu suçlamasına tepki gösterdi.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya'da Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, son günlerde Çin ile Japonya arasında uluslararası sularda radar kilidi atıldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kihara'nın açıklaması, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Vang Şüemıng'in, Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Çin donanmasının talim sahasına yaklaştığını ve unsurlarını taciz ederek normal talim faaliyetini etkilediğini ve uçuş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını dile getirmesinin ardından geldi.

Kihara, bu olayda Japonya'nın en güneydeki Okinawa vilayetinde Japon savaş uçaklarının, Çin askeri uçaklarına karşı "güvenli mesafede" kaldığını savunarak, bu iddiaların "temelsiz" olduğunu ifade etti.

Bu iddiaları reddeden Kihara, Japon ve Çin savunma yetkilileri arasındaki iletişimin artırılmasının "son derece önemli" olduğunu vurguladı.

JAPONYA, ÇİN UÇAKLARININ RADAR TACİZİ YAPTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, düzenlediği basın toplantısında Çin'in uçak gemilerinde kullanılan J-15 jetlerinin uluslararası sularda Japon F-15'lerine iki kez radar kilidi attığını öne sürmüştü.

Herhangi bir yaralanma ya da hasarın olmadığı bu eylemleri "tehlikeli ve son derece talihsiz" diye nitelendiren Koizumi, Çin'e güçlü protesto notası verdiklerini ve olayın tekrarlanmamasını talep ettiklerini aktarmıştı.

"Ateş-kontrol radar aydınlatması" olarak adlandırılan radar kilidi, hava harbinde uçakların füze ateşlemesi öncesinde hedef belirlemek için kullanılıyor.