Japonya'ya 2023'te 25 milyon yabancı turist geldi

Japonya'yı geçen yıl yurt dışından 25 milyon 66 bin 100 yabancı turist ziyaret etti.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), geçen yıl ülkeye gelen turistlerin sayısına ilişkin rakamları açıkladı.

Bu verilere göre, 2023'te Japonya'ya 25 milyon 66 bin 100 yabancı turist geldi.

Geçen yıl ülkeye gelen turist sayısı 2022'ye kıyasla 6 kat artış gösterdi.

Bu artışta, Kovid-19 kaynaklı sınır kısıtlamalarının kaldırılması ve Japon yeninin döviz karşısında değer kayıpları etkili oldu.