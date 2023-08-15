Japonya'yı vuran Lan Tayfunu nedeniyle 20 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Japonya'nın merkezi ve batısında şiddetli yağışların yanı sıra sert rüzgarlarla etkisini gösteren Lan Tayfunu nedeniyle 20 kişi yaralandı. Ülkede taşkınlar, elektrik kesintileri ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Honşu bölgesindeki Kii Yarımadası'na ulaşan tayfunun, ülkenin doğusu ve kuzeyindeki Hokkaido'ya doğru yönelmesinin beklendiğini bildirdi.
Tayfun nedeniyle nehirler taştı, binalar hasar gördü ve trafik felç oldu.
Japonya Devlet Televizyonu NHK; Hyogo, Osaka, Kyoto, Şiga ve Wakayama vilayetlerinde etkisini gösteren tayfun nedeniyle 20 kişinin yaralandığını bildirdi.
Tayfunun vurduğu bölgelerdeki yerel belediyeler, 230 binden fazla bölge sakinini daha güvenli binalara sığınması konusunda uyardı.