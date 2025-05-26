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Japonya’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Japonya’da merkez üssü Hokkaido eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Dünya
  • 26.05.2025 13:22
  • Giriş: 26.05.2025 13:22
  • Güncelleme: 26.05.2025 13:23
Kaynak: İHA
Japonya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Japonya’nın Hokkaido eyaleti 5.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.47’de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Hokkaido eyaletindeki Urakawa kasabası olduğu kaydedildi.

Hokkaido’nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

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