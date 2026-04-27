Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
Japonya’nın Hokkaido eyaletine bağlı Güney Tokachi bölgesinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 05.23’te kaydedilen ve 80 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: DHA
Japonya’da merkez üssü Güney Tokachi bölgesi olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 05.23’te merkez üssü Hokkaido eyaletinin Güney Tokachi bölgesi olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
80 kilometre derinlikteki depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi.