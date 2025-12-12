Giriş / Abone Ol
Japonya’da 6.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya’nın Aomori eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

Dünya
  • 12.12.2025 06:06
  • Giriş: 12.12.2025 06:06
  • Güncelleme: 12.12.2025 06:12
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aomori eyaletinin doğu açıkları olan 6.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.

JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

