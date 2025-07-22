Japonya’da aşırı sağdan sürpriz

Karya YURTTAŞ

Japonya’da kritik meclis seçimi, iktidardaki sağ koalisyon hükümetini sarsarken aşırı sağ, tüm dünyada olduğu gibi burada da yükselişini sürdürüyor.

Japonya halkı pazar günü 248 koltuklu üst meclisteki temsilcilerin yarısını seçmek için sandık başına gitti.

Başbakan İşiba Şigeru liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito’nun üst meclisteki sandalye sayısı,141’den 122’ye düştü. Koalisyon hükümeti, Ekim 2024’te yapılan alt meclis seçimlerinde de çoğunluğu kaybetmişti. Hükümet bundan sonra yasa tasarılarını geçirebilmek için muhalefetin desteğine ihtiyaç duyacak.

KOLTUĞU BIRAKMAYACAK

Muhalefet partileri ise LDP ve Komeito ile genişletilmiş bir koalisyona katılmayı reddetti.

Başbakan İşiba, yenilginin ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını ciddiyetle ele aldığını ancak önceliğinin siyasi bir boşluk oluşmasını önlemek ve ABD ile tarife anlaşması gibi yaklaşan sorunlarla ilgilenmek olduğunu söyledi. İşiba, başbakanlık koltuğunda kalacağını söyledi.

Meclisteki çoğunluğu kaybetme ihtimali, İşiba üzerindeki parti içi baskıyı artırırken istifa çağrıları gelmeye başlamıştı. Hükümet içindeki olası bir liderlik değişimi, Japonya’nın yeni bir başbakan seçimine gitmesine neden olabilir.

JAPON TRUMP

Tüm dünyada olduğu gibi Japonya’da da aşırı sağın yaptığı sıçrama dikkat çekti.

Yabancı karşıtlığıyla öne çıkan ve “Önce Japonya” mesajını kampanyasının merkezine yerleştiren Sohei Kamiya liderliğindeki Sanseito partisi, alt meclisle birlikte toplam sandalye sayısını 3’ten 17’ye yükseltti.

Ülkede artan ekonomik sıkıntılar ve göçmen karşıtlığı üzerinden tabanını genişleten Sanseito’nun lideri “Trump’ın cesur siyaset tarzından ilham aldığını” belirtiyor. Son yıllarda Almanya’daki AfD ve ABD’de Donald Trump’ın yükselişiyle benzerlik gösteren bu aşırı sağ dalga ile Japonya’da da milliyetçilik ve sıkı göçmen politikalarına olan destek artıyor.

Seçim sonrası açıklama yapan Kamiya, “Japon halkının refahını yeniden inşa etmek için küreselleşmeye direniyoruz. Bu, tüm yabancıların ülkeyi terk etmesi gerektiği anlamına gelmiyor” dedi.

Japonya’nın yabancı popülasyonu son 10 yılda 2,23 milyondan 3,77 milyona çıkmasına rağmen, bu oran hala 120 milyondan fazla nüfusa sahip olan Japonya’nın yüzde 3’üne denk geliyor.

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KADIN VEKİLLERDEN REKOR SAYI

Kadın adaylar üst meclisteki koltuk sayılarını rekor seviyede artırdı. 2022’de yapılan seçimlerde 35 koltuk kazanan kadın adaylar, dünkü seçimlerde koltuk sayılarını 42’ye çıkardı. 2022 yılındaki seçimlere göre seçime giren kadın aday sayısının 181’den 152’ye düşmesine rağmen, koltuk sayısında artış oldu. Ancak kadın adayların koltuk sayısı toplam 125 koltuğun yalnızca %33,6’sına denk geliyor. Bu durum, kadınların siyasete katılımına ilişkin Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 Cinsiyet Eşitsizliği sıralamasında Japonya’yı 148 ülke arasından 118’inci sıraya yerleştiriyor.