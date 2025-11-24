Japonya’da 'boş konut' krizi: Terk edilmiş evler yapay zekâ ile bulunuyor, 27 kuruşa satılıyor

Japonya’nın artan boş konut sorunuyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, çok sayıda Japon şirketinin terk edilmiş evleri bulmak için uydu görüntüleri ile yapay zekâyı birlikte kullandığı bildirildi.

Kyodo haber ajansının aktardığına göre, şirketler satılabilecek durumdaki boş evleri tespit etmeye çalışıyor. Where Inc. adlı girişim tarafından sunulan bir hizmette, binlerce görüntüyle eğitilmiş yapay zekâ; pas, solma ve renk değişimi gibi unsurları analiz ederek yaşlanmış çatıları tespit ediyor. Terk edilmiş gibi görünen evler uydu görüntülerinde işaretleniyor.

Bu hizmeti kullananlardan Kotaro Yasue, geçtiğimiz günlerde iki katlı ahşap bir ev keşfetti ve tapu sicil kayıtları üzerinden evin sahibiyle iletişime geçti. Evin on yılı aşkın süredir ihmal edildiğini ve sahibinin bu mülkten nasıl kurtulacağını bilmediğini öğrendi.

Gifu eyaletinin merkezinde ev kiralama işi yapan Yasue, mülkü yalnızca 1 yen (Yaklaşık 27 kuruş) karşılığında satın almak üzere anlaşma sağladı.

Japonya’daki terk edilmiş evlerin sayısı düzenli olarak artıyor. Hükümet verileri, 2023 yılı itibarıyla ülkede yaklaşık 9 milyon boş konut bulunduğunu gösteriyor.

Where Inc.’e göre, bu yapay zekâ hizmeti, başlangıçta Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) bir iştiraki tarafından Ay’daki kraterleri analiz etmek amacıyla kullanılan teknoloji temel alınarak geliştirildi.

Teknoloji ayrıca otopark ya da güneş paneli kurulumu için uygun arazileri belirlemede de işe yarıyor.

Hizmetin 2024 yılındaki tam lansmanından bu yana Tokyo merkezli şirket yaklaşık 50 kurumsal müşteri kazandı.

Bir şirket yetkilisi, “Şirketlerin kullanılmayan gayrimenkulleri etkili bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak istiyoruz” dedi.