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Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı

Japon Havayolları’na ait bir yolcu uçağının lastiği Haneda Havalimanı'na iniş yapıldığı sırada patladı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, pistin yaklaşık 25 dakika kapalı kalması nedeniyle 15 uçuşta gecikme yaşandı.

Dünya
  • 09.01.2025 09:59
  • Giriş: 09.01.2025 09:59
  • Güncelleme: 09.01.2025 10:03
Kaynak: İHA
Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Fotoğraf: İHA

Japonya’nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü.

Japon Havayolları’na (JAL) ait olan ve Ishikawa eyaletindeki Komatsu Havalimanı'ndan kalkan JL182 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağın sol lastiklerinden biri iniş sırasında patladı.

Uçak yaşanan kazaya rağmen inişini 09.25 dolaylarında güvenli bir şekilde tamamlarken, olay sırasında uçakta bulunan 65 yolcu ve mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadı.

Fotoğraf: İHA

Taksi yoluna çekilen uçağın, lastik değişiminin yapılmasının ardından aprona yanaştığı belirtildi.

2 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, pistin yaklaşık 25 dakika süreyle hava trafiğine kapatılması nedeniyle 15 uçuşta gecikme yaşandığı açıkladı.

Aynı uçakla bugün (9 Ocak Perşembe) gerçekleştirilmesi beklenen 2 uçuşun ise iptal edildiği açıklandı.

Kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

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