Japonya’da iskele çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti

Japonya’nın Kanagawa eyaletinde bir inşaat sahasında yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi kayboldu. Yetkililer kayıp işçinin denize düşmüş olabileceğini belirtirken, bölgede olay öncesi şiddetli rüzgar uyarısı yapıldığı bildirildi.

Dünya
  • 08.04.2026 11:00
  • Giriş: 08.04.2026 11:00
  • Güncelleme: 08.04.2026 11:02
Kaynak: AA
Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir inşaat sahasında iskelenin çökmesi sonucu düşen 3 işçi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, çelik üretim tesisindeki şantiyede bulunan yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki iskele çöktü.

Polis, olay sırasında iskele üzerinde bulunan 3 işçinin aşağı düşerek hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise kaybolduğunu belirtti.

Yetkililer, kayıp işçinin denize düştüğünden şüphelendiklerini aktardı.

Kazanın meydana geldiği bölgede olay öncesinde şiddetli rüzgar uyarısı yapıldığı belirtildi.

