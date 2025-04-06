Japonya’da kazanan Max Verstappen

Formula 1’de Japonya Grand Prix’sini pole pozisyonunda başlayan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1’de sezonun 3. yarışı olan Japonya Grand Prix’si, 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Pisti’nde 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışı pole pozisyonunda başlayan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:22:06.983 derecesiyle kazandı. Verstappen böylece bu sezonki ilk zaferini elde etti. Yarışta McLaren’den Lando Norris ikinci, yine aynı takımdan Oscar Piastri de üçüncü oldu.

En hızlı turu ise 1:30.965 derecesiyle Mercedes’ten Kimi Antonelli elde etti.

Formula 1’de sezonun 4. yarışı gelecek hafta Bahreyn’de yapılacak.

Japonya Grand Prix’si sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 61 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 49 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 45 puan

5 - Kimi Antonelli (İtalya): 30 puan



Takımlar

1 - McLaren: 111 puan

2 - Mercedes: 75 puan

3 - Red Bull: 61 puan

4 - Ferrari: 35 puan

5 - Williams: 19 puan