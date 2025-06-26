Japonya’da sıcak hava nedeniyle 18 kişi öldü

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran arasındaki haftada ülke genelinde en az 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Sıcak çarpması nedeniyle 8 bin 603 kişinin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. En fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo’da ya kayda geçtiği belirtildi.

Vakaların yüzde 61.8’inin 65 yaş ve üzeri olduğu öğrenildi.

Japonya son günlerde ülkenin farklı kesimlerinde etki gösteren aşırı sıcaklara teslim olmuş, 17 Haziran'da ülke genelindeki 914 ölçüm noktasının 65'inde 35 derece ve üzeri sıcaklık değerleri kaydedilmişti.