Japonya’da şiddetli rüzgar park halindeki aracı metrelerce sürükledi

Japonya’nın Fukushima eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir sürücü kursunun bahçesinde park halindeki aracı metrelerce sürükledi.

Japonya’nın Fukushima eyaletine bağlı Koriyama kentinde bir sürücü kursunun bahçesinde 10 kişinin eğitimde olduğu sırada park halinde bulunan bir araba, sert rüzgarlar nedeniyle metrelerce sürükledi.

Rüzgarın şiddeti ile yaklaşık 15 metre savrulan araç, yanındaki ve çevredeki diğer araçlara çarptı. Olay anında bahçede bulunan 10 kişiden yaralanan kimse olmadı.