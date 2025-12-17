Japonya’da uydu fırlatışı iptal edildi: H3 roketinde anomali tespit edildi
Japonya, “Michibiki No. 5” uydusunu uzaya göndermeyi planladığı H3 roketiyle yapılacak fırlatışı, yer kontrol sistemlerinde tespit edilen anomali nedeniyle durdurdu. Japonya Havacılık ve Uzay Ajansı, iptale ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: AA
Japonya, sabah saatlerinde H3 roketiyle yapmayı planladığı uydu fırlatışını, yer kontrol sistemlerinde görülen anomali nedeniyle iptal ettiğini bildirdi.
Japonya Havacılık ve Uzay Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, "Michibiki No. 5" uydusunu uzaya yollayacak H3 roketinin fırlatışının durdurulduğu bildirildi.
Yer sistemlerinde görülen anomali nedeniyle fırlatış iptal edilirken JAXA ve diğer otoritelerin durumu incelediği ifade edildi.
"Michibiki No. 5" uydusunun, Japonya'nın bölgesel konumlama sistemi "QZSS" uydu ağının parçasını oluşturması planlanıyordu.