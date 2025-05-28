Japonya’da yapay zeka yasası onaylandı

Japonya Parlamentosu, yapay zekaya ilişkin düzenlemeleri içeren yasayı onayladı.

Japan Times gazetesinin haberine göre, yapay zekaya ilişkin düzenlemeleri içeren tasarı, iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve muhalefet partileri Anayasal Demokrat Parti ve Nippon Ishin no Kai’nin desteğiyle parlamentonun üst kanadı olan Danışman Meclisi'nden (Sangiin) geçti.

Yeni yasa, yurttaşların hak ve çıkarlarını ihlal eden ciddi bir olay yaşanması halinde, hükümetin ilgili işletmeleri soruşturma, uyarma, bilgilendirme ve gerekli diğer adımları atma yetkisi veriyor.

YAPAY ZEKA STRATEJİ EKİBİ KURULACAK

Söz konusu yasa, teknolojik ilerlemeyi engellememek adına yeni cezai hükümler getirmezken, ihlal durumunda mevcut yasaların uygulanmasını öngörüyor.

Bu kapsamda, hükümet, yanlış bilgi ve dezenformasyonun yayılması gibi risklere ilişkin endişeleri gidererek yapay zeka teknolojisinin güvenli kullanımını ve geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, hükümet, Japonya’nın bu alandaki rekabet gücünü artırmak amacıyla tüm kabine üyelerinden oluşacak bir "Yapay Zeka Strateji Ekibi" kuracak.