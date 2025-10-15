Japonya’da yeni başbakan 21 Ekim’de seçilecek: Meclis oturumunda belirlenecek

Japonya'da Başbakan İşiba Şigeru'nun halefinin 21 Ekim'de düzenlenecek meclis oturumunda belirleneceği bildirildi.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da, Başbakan İşiba'nın geçen ay istifa edeceğini duyurması sonrası yeni başbakanı belirleme hazırlığı sürüyor.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, daha önce bu hafta içinde yapılacağı duyurulan meclis oturumu ertelendi.

İktidar ve muhalefet partileri, 21 Ekim'de düzenlenecek meclis oturumunda yeni başbakanı seçecek.

Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae'nin "yeni başbakan" olması bekleniyor.

LDP, 2024'teki alt ve bu yılki üst meclis seçim sonuçları doğrultusunda her iki mecliste de çoğunluğu yitirdi.

Takaiçi'nin, LDP'nin çoğunluğu yitirmesi dolayısıyla muhalefet partilerinden destek alması gerekecek.

ORTAK "MUHALİF" ADAY

LDP'de yeni lider Takaiçi'nin, geçen hafta Komeito'nun iktidar koalisyonundan ayrıldığını açıklaması sonrası ikna turuna çıkacağı kaydedildi.

Bazı partilerin, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğinde yeni ve ortak bir aday etrafında birleşebilecekleri iddia ediliyor.

Ulusal basında, muhalefetin, meclis oturumunda Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki Yuiçiro'yu aday gösterebileceği belirtildi.

İŞİBA'NIN İSTİFASI

Başbakan İşiba, eylüldeki açıklamasında, temmuzdaki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişti.

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını dile getirmişti.

İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

DANIŞMAN MECLİSİ SEÇİMLERİ

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti.

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.