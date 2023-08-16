Japonya’daki Lan Tayfunu’nda yaralı sayısı 50’ye yükseldi

Japonya’nın Kii Yarımadası’nda dün karaya çıkan ve ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Lan Tayfunu’nda bilanço netleşiyor.

Ülkenin Mie, Wakayama, Kyoto, Osaka, Hygo, Shiga ve Shizuoka eyaletleri ve çevresinde etkili olan tayfun nedeniyle yaralananların sayısı 50’ye yükseldi.

Şiddetli yağışlar sonucu Shizuoka eyaletinde 165 bin 803 hanedeki 382 bin 326 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Mie eyaletinde 6 bin 240 hanede elektrik kesintisi yaşandı.