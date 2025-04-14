Japonya’dan ABD’nin tarife uygulamalarıyla ilgili açıklama
Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamalarına yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, yüksek vergi uygulamasının Japonya'daki enflasyonu artırabileceği söylendi.
Kaynak: DHA
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, parlamento oturumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamalarıyla ilgili açıklama yaptı.
İşiba, ABD'nin otomobil, çelik ve alüminyum gibi ürünlerin ithalatına yönelik uyguladığı tarifeleri artırmasına karşılık Japonya'nın misilleme tarife uygulamayı planlamadığını belirtti.
Japonya Başbakanı, ABD'den ithal edilen ürünlere daha yüksek vergi uygulamanın Japonya'daki enflasyonu artırabileceğini söyledi.
Söz konusu tarifelere ilişkin ABD ile yapılacak müzakereleri hızlı şekilde sonuçlandırmak adına taviz vermeyi düşünmediklerini kaydeden İşiba, “Yükselen enerji ve gıda fiyatlarının etkisi altındayken, misilleme tarifelerinin ulusal çıkarlarımıza hizmet edeceğini düşünmüyorum” dedi.