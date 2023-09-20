Japonya’dan nükleer silahsızlanma için 20 milyon dolar katkı sözü

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında Japonya’nın nükleer silahsız bir dünyaya ulaşmasına yardımcı olabilmek için 20 milyon dolar (3 milyar yen) katkıda bulunacağını söyledi.

ABD’nin New York kentinde bu yıl 78’incisi düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda liderler konuşmalarını sürdürüyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida da BM’deki konuşmasında nükleer silahsızlanmaya değindi. Nükleer silahsızlandırmaya yönelik küresel çabanın gerekliliğine dikkat çeken Kishida, nükleer silahsızlanma için bir ağ kurulması amacıyla küresel araştırma gruplarına mali destek vereceğini söyledi. Kishida, nükleer silahların olmadığı bir dünya için ülkesinin milyon dolar (3 milyar yen) katkıda bulunacağını söyledi.

Japonya Başbakanı ve ulusların küresel sorunları birlikte çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun ‘Batı’ ve ‘otokratik’ demokrasiler olarak ikiye ayrılmasıyla bölünme ve çatışma yerine iş birliğine odaklanan bir dünya oluşturmanın önemini vurguladı.



Kishida, Kuzey Kore lideri ile görüşme sinyali

Konuşmasında Kuzey Kore’nin füze programlarına da değinen Japonya Başbakanı, Pyonyang yönetimi ile ilişkilerin normalleştirilmesi için hevesli olduklarını dile getirdi. Kishida 1970’ler ve 1980’lerde Kuzey Kore tarafından uzun süredir devam eden kaçırılma olaylarını çözmek için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hiçbir koşul olmaksızın görüşebileceklerini dile getirdi.