Jara Çimen’den Akbelen direnişine destek: “Alışma bu zulme”

Bu yıl Dersim'de 21'incisi düzenlenen ve "Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı ve Yaşamı Savunuyoruz” temasıyla gerçekleştirilen konserlerde sahne alan 13 yaşındaki Dersimli müzisyen Jara Çimen, “Munzur Akbelen'e sahip çıkıyor, susma, korkma, alışma bu zulme" sözleriyle Akbelen Direnişi'ne destek verdi.

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