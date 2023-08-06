Jara Çimen’den Akbelen direnişine destek: “Alışma bu zulme”
Bu yıl Dersim'de 21'incisi düzenlenen ve "Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı ve Yaşamı Savunuyoruz” temasıyla gerçekleştirilen konserlerde sahne alan 13 yaşındaki Dersimli müzisyen Jara Çimen, “Munzur Akbelen'e sahip çıkıyor, susma, korkma, alışma bu zulme" sözleriyle Akbelen Direnişi'ne destek verdi.
KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Dersim'de "Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı ve Yaşamı Savunuyoruz” temasıyla gerçekleştirilen 21'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali binlerce kişinin katıldığı konserler ile devam ediyor.
Erdal Erzincan, Metin-Kemal Kahraman, Mikail Aslan, Jara Çimen gibi isimlerin sahne aldığı konserlerde doğa talanına dikkat çekildi.
13 yaşındaki Dersimli müzisyen Jara Çimen’in performansı seyircilerin ilgisiyle karşılandı.
Çimen, konserde Muğla’da yer alan Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesimine karşı gerçekleştirilen direnişe, “Munzur Akbelen'e sahip çıkıyor!,/Susma, korkma, alışma bu zulme!” sözleriyle destek verdi.
21'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali, bugün (6 Ağustos Pazar) düzenlenecek etkinlikler ile sona erecek.