JASAT tutanağında ortaya çıktı: Narin Güran'ı arama çalışmalarını engellemeye çalışmışlar!

Diyarbakır'da, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A'nın tutuklanma gerekçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tutanağına da yer verildi.

JASAT TUTANAĞINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Gerekçede, 21 Ağustos 2024 günü kaybolan Narin Güran'ı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının bir kısım şahısların hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığı belirtildi.

Dosyadaki JASAT tutanağında, hedef saptırma maksatlı suni ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemler şöyle sıralandı:

>> 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personeli bu kısma yönlendirilmeye çalışıldı,

>> Köyde yangın çıkarıldı,

>> Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı,

>> İki şahıs, bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulundu, yanlış ifadelerle güvenlik birimleri yanlış yönlendirildi,

>> Bu gibi eylemlerle jandarma personeli Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldı,

>> Bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. gözaltına alınmıştı.