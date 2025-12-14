Jasikevicius: “Kupa müzede, biz önümüze bakıyoruz”

Fenerbahçe'nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Eurohoops’a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Jasikevicius, şampiyonluğun ardından “hedef takım” haline gelmenin getirdiği baskıdan söz ederken, asıl odağın geçmiş başarıyı taşımak değil yeni döneme hazırlanmak olduğunu vurguladı.

“Zirveye çıkmak, zirvede kalmaktan daha kolay” ifadesi hatırlatılan Litvanyalı çalıştırıcı, bunu yapabilen takım sayısının sınırlı olduğunu kabul etti. Ancak oyuncularına ve ekibine vermeye çalıştığı mesajın net olduğunu söyledi: “Kupa zaten müzemizde.”

MOTİVASYON UNSURU

Jasikevicius, sezon içindeki rutinleri anlatırken, son lig şampiyonluğundan sonra kupalarla yapılan fotoğraf çekimini hatırlattı ve o günden beri kupayı görmediğini, görmeyi de düşünmediğini dile getirdi. Koçun bu yaklaşımı, yeni hedefler için geçmişi bir motivasyon unsuru olarak doğru dozda tutma çabasına işaret etti.

Euroleague’de sezonun ilk 13 haftası sonunda yaşanan koç değişimleri de röportajın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Zeljko Obradovic ve Ettore Messina’nın ayrılıkları üzerinden bir dönemin sonu tartışmaları sorulan Jasikevicius, iki ismin kariyerlerini kendilerini sürekli yenileyerek bu seviyede sürdürdüğünü savundu.

“Zamanla aptallaşmadılar” ifadesini kullanan Jasikevicius, tecrübenin ve uyum becerisinin bu tür kariyerlerde belirleyici olduğunun altını çizdi.

Jasikevicius, sonuçların kötü gittiği dönemlerde anlatının hızla değiştiğini ve bunun özellikle medya üzerinden sertleşebildiğini söyledi.

“Kazanamadığınız zaman hakkınızdaki anlatı çoktan yazılmış oluyor” diyen koç, “yaşlandılar, yapamıyorlar” yaklaşımının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ona göre bu seviyede ana ölçüt hâlâ kazanmak: “O zaman herkes çenesini kapar.” Jasikevicius, Avrupa basketbolunun en büyük isimlerinden iki koçun bile görevinden ayrılmak zorunda kalabildiğini hatırlatarak, bu ortamın ne kadar acımasız olabildiğine dikkat çekti.

Röportajda, Obradovic ve Messina ile görüşüp görüşmediği de soruldu. Jasikevicius, Obradovic ile konuştuğunu, Messina ile ise konuşmadığını; aralarındaki ilişkinin daha farklı bir yapıda olduğunu ifade etti.

Başkanların ve taraftarların sabırsızlığıyla baş etme konusu açıldığında ise Jasikevicius’un tonu daha çok kulüp içi yapıya ve çalışma ortamına döndü.

TARAFTARA ÖVGÜ

Fenerbahçe’ye gelişinde etkili olan nedenlerden birinin, birlikte çalıştığı insanların niteliği olduğunu söyledi. Kulüp yönetimi ve taraftar desteğini göreve başladığı ilk günden itibaren hissettiğini belirten koç; basketbol bilgisine sahip bir genel menajerin varlığını, antrenmanlarda ve seyahatlerde yanında olmasını, takım yemeklerinde bir araya gelinmesini “önemli detaylar” olarak sıraladı.

Jasikevicius, sezonun 10 aya yayılan uzun bir süreç olduğunu, bu süreçte zor dönemlerin kaçınılmaz hale geldiğini hatırlatarak, bu anlarda kulüp içi desteğin belirleyici olduğunu söyledi.

Kazanmanın elbette işleri kolaylaştırdığını ekleyen tecrübeli koç, buna karşın en kritik noktanın, zor zamanlarda da destekleyici bir yapı içinde çalışabilmek olduğunu ifade etti. “Böyle insanlarla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum” sözleriyle de kulüp içindeki atmosferden memnuniyetini dile getirdi.