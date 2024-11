Javier Mascherano, Inter Miami’nin teknik direktörü oldu

David Beckham’ın ortak sahiplerinden olduğu ve kadrosunda Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets gibi önemli oyuncuların yer aldığı Inter Miami takımının teknik direktörü belli oldu.

MLS ekiplerinden Inter Miami takımın başına Arjantinli eski futbolcu Javier Mascherano’nun getirildiğini açıkladı.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️



Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.



More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC