Javier Milei kripto para reklamı yaptı: Muhalefetten "dolandırıcılığı teşvik" suçlaması

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medya hesabı üzerinden az bilinen kripto para birimini tanıtmasına muhalefetten tepki geldi.

CNN'in haberine göre Milei, 14 Şubat'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "LIBRA" isimli az bilinen kripto para birimini tanıtarak, "Bu özel proje, Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmeye adanacak" ifadesini kullandı.

Paylaşımdan kısa süre sonra hızla yükselip düşüşe geçen kripto para, çok sayıda yatırımcının zarar etmesine neden oldu.

Eleştirilerin ardından paylaşımını silen Devlet Başkanı Milei, detaylarından haberdar olduktan sonra projeyi yaymama kararı aldığını belirtti.

MİLEİ'YE YAKIN KAYNAKLAR: KONU SORUŞTURULUYOR

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri, "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçladıkları Milei'nin görevden alınması talebinde bulunacaklarını duyurdu.

Milei'ye yakın kaynaklar, görevden alınma olasılığını reddetti, Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin konuyu soruşturduğu açıkladı.

Diğer yandan, Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Milei'yi savunarak, "Başkan, istediği konuları gündeme getirmek için ifade özgürlüğüne sahiptir" dedi.