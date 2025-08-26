Jaws 50’nci yılında yeniden beyaz perdede

Kültür Sanat Servisi

Yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg’in kariyerini zirveye taşıyan ve sinema tarihinde bir dönüm noktası kabul edilen Jaws, 50. yıl dönümünde restore edilmiş versiyonuyla 29 Ağustos'ta yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

1975’te gösterime girdiğinde dünyayı kasıp kavuran film, Atlantik kıyısındaki bir sahil kasabasında beyaz köpekbalığının sebep olduğu dehşeti anlatıyor. Spielberg’in usta yönetimi, John Williams’ın ikonik müzikleri ve dönemin sınırlarını zorlayan görsel efektleriyle Jaws, izleyicilere nefes kesen bir deneyim sunuyor.