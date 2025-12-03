Jayden Oosterwolde'ye İtalya'nın devi talip oldu

Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, ocak ayında Hollandalı oyuncu için Fenerbahçe’ye resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncusunu satmayı planlamasa da 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirme kararı aldı.

PARMA DETAYI

Fenerbahçe, Oosterwolde’nin olası satışından elde ettiği 7 milyon euro ve üzeri kârın yüzde 30’unu Parma’ya ödemekle yükümlü. Hollandalı oyuncu, 2023 yılında İtalyan ekibinden 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilmişti. Oosterwolde’nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sözleşmesi 2028 yazında sona erecek olan genç stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev aldı ancak skora katkı yapmadı.