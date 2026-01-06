Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Serie A ekiplerinden Roma, sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye talip oldu.

İtalyan ekibi, Fenerbahçe'yle temaslara başladı. Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için 15 milyon euronun üstünde bir bonservis bedeli talep ediyor.

HEDEFTEKİ İSİM BERALDO

Sarı-lacivertlilerin Jayden Oosterwolde'nin ayrılması takdirde kadrosuna katmak istediği isim ise Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Beraldo.

22 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Ocak 2024’te Sao Paulo’dan PSG’ye transfer olmuş, Fransız ekibi bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Genç yaşına rağmen önemli bir yatırım olarak görülen Beraldo’nun piyasa değeri de halen 20 milyon euro seviyesinde.